Новую детскую площадку открыли на улице Вокзальной в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцове завершилось благоустройство детской игровой площадки у дома № 11 на улице Вокзальной. Новый игровой городок площадью 450 квадратных метров рассчитан на детей разных возрастов и оборудован с учетом современных требований к безопасности.

Для малышей установили песочницу, а ребятам постарше доступны горки, качели и гимнастический комплекс. Все игровые элементы размещены на травмобезопасном резиновом покрытии, которое снижает риск травм при падениях.

При создании площадки учли мнение местных жителей. Перед началом работ им представили три варианта будущего пространства. Окончательный вариант оборудования и малых архитектурных форм выбрали после совместного обсуждения.

Территорию полностью осветили. Здесь также установили камеру видеонаблюдения, подключенную к региональной системе «Безопасный регион».