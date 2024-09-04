Новую детскую площадку открыли на улице Гурьева в Раменском

Детский городок площадью 450 квадратных метров установили на улице Гурьева в Раменском. Для ребят там построили скалодром, канатные пирамиды, качели, горки.

В первый же день на площадке был аншлаг. Детям хотелось опробовать новые развлечения, также всех угощали мороженым. Площадка безопасная с резиновым покрытием, которое убережет ребят от травм. Ее установили в рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды».

Гостем открытия игрового городка стал временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Малышев.