Новую детскую площадку открыли на проспекте Астахова в Мытищах

В Мытищах на проспекте Астрахова, 12А завершено строительство новой детской площадки. Объект был выбран для благоустройства по результатам голосования жителей и реализован в рамках программы благоустройства городского округа.

На новой площадке установлены качели, горки, карусели и множество других игровых элементов. Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник выразил уверенность в том, что обновленная территория станет любимым местом для семейного отдыха.

С открытием площадки жителей поздравил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Он подчеркнул важность бережного отношения к новому объекту, отметив, что его создание стало возможным благодаря совместным усилиям всех участников.

Отметим, что в этом году в Мытищах планируется обновить 21 дворовую территорию, что станет важным шагом в улучшении городской инфраструктуры и создании комфортных условий для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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