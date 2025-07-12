Новую детскую площадку открыли на Комсомольской улице в Чехове

К главе муниципального округа Чехов Михаилу Собакину в прошлом году обратились местные жители с просьбой обустроить во дворе на Комсомольской улице новую детскую площадку. И вот проект реализовали: у малышей появился целый игровой комплекс площадью 200 квадратных метров.

Ребята теперь играют на новой площадке с качелями, песочницей и горкой.

«Мы включили этот адрес в муниципальную программу, и сегодня наша детвора уже с удовольствием здесь играет», — отметил руководитель муниципалитета.

Для удобства родителей здесь установили лавочки. Площадку оснастили освещением и видеонаблюдением, которое подключили к региональной системе «Безопасный регион».

«Новое пространство очень даже хорошее. Его не хватало, потому что на этом месте 20 лет была одна старая ржавая горка, на которую было опасно пускать детей», — поделилась жительница Оксана Саблукова.

От местного отделения партии «Единая Россия» собравшихся детей угостили мороженым.