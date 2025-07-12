Новую детскую площадку открыли на Комсомольской улице в Чехове
К главе муниципального округа Чехов Михаилу Собакину в прошлом году обратились местные жители с просьбой обустроить во дворе на Комсомольской улице новую детскую площадку. И вот проект реализовали: у малышей появился целый игровой комплекс площадью 200 квадратных метров.
Ребята теперь играют на новой площадке с качелями, песочницей и горкой.
«Мы включили этот адрес в муниципальную программу, и сегодня наша детвора уже с удовольствием здесь играет», — отметил руководитель муниципалитета.
Для удобства родителей здесь установили лавочки. Площадку оснастили освещением и видеонаблюдением, которое подключили к региональной системе «Безопасный регион».
«Новое пространство очень даже хорошее. Его не хватало, потому что на этом месте 20 лет была одна старая ржавая горка, на которую было опасно пускать детей», — поделилась жительница Оксана Саблукова.
От местного отделения партии «Единая Россия» собравшихся детей угостили мороженым.
Отметим, что в этом году по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в Чехове обновят 10 детских игровых площадок. Еще одну модернизируют по программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».