Новую детскую площадку откроют в ногинской деревне Шульгино к 1 сентября

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Новое игровое пространство построят в деревне Шульгино к началу учебного года. Ребят ждут две площадки с игровой зоной и спортивным сектором для игр в футбол и баскетбол.

Старый спортивный комплекс в деревне морально и физически устарел. Новый же будет отвечать всем требованиям: он современный, с безопасными игровыми элементами, выполнен из качественных материалов. Здесь оборудуют теннисные столы и детскую игровую зону.

Площадку постоят на средства частного инвестора.

«Мы вывезли более 300 кубов загрязненного грунта и создали качественное основание. Площадка готова на 80% и
выполнена в соответствии со всеми строительными нормами», — рассказал представитель строительной компании Дмитрий Перминов.

Откроют игровой комплекс 1 сентября в подарок детям.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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