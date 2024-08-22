Новую детскую площадку откроют в ногинской деревне Шульгино к 1 сентября
Новое игровое пространство построят в деревне Шульгино к началу учебного года. Ребят ждут две площадки с игровой зоной и спортивным сектором для игр в футбол и баскетбол.
Старый спортивный комплекс в деревне морально и физически устарел. Новый же будет отвечать всем требованиям: он современный, с безопасными игровыми элементами, выполнен из качественных материалов. Здесь оборудуют теннисные столы и детскую игровую зону.
Площадку постоят на средства частного инвестора.
«Мы вывезли более 300 кубов загрязненного грунта и создали качественное основание. Площадка готова на 80% и
выполнена в соответствии со всеми строительными нормами», — рассказал представитель строительной компании Дмитрий Перминов.
Откроют игровой комплекс 1 сентября в подарок детям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».