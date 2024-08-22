Новую детскую площадку откроют в ногинской деревне Шульгино к 1 сентября

Новое игровое пространство построят в деревне Шульгино к началу учебного года. Ребят ждут две площадки с игровой зоной и спортивным сектором для игр в футбол и баскетбол.

Старый спортивный комплекс в деревне морально и физически устарел. Новый же будет отвечать всем требованиям: он современный, с безопасными игровыми элементами, выполнен из качественных материалов. Здесь оборудуют теннисные столы и детскую игровую зону.

Площадку постоят на средства частного инвестора.

«Мы вывезли более 300 кубов загрязненного грунта и создали качественное основание. Площадка готова на 80% и

выполнена в соответствии со всеми строительными нормами», — рассказал представитель строительной компании Дмитрий Перминов.

Откроют игровой комплекс 1 сентября в подарок детям.