Новую детскую площадку откроют в микрорайоне Павлино в Балашихе
В микрорайоне Павлино скоро откроется обновленная детская площадка, посвященная химии. Территорию площадью 450 квадратных метров полностью преобразили.
Теперь жителей микрорайона Павлино ждет новое яркое игровое оборудование, современное безопасное покрытие и отдельная песочная зона для игр. Также на площадке уже сделали яркое освещение и в скором времени установят камеры видеонаблюдения для комфорта и безопасности.
Площадка создана с учетом потребностей детей от двух до 14 лет. Работы прошли в рамках программы по модернизации губернаторских детских игровых площадок.
В этом году в Балашихе уже открыли обновленные площадки на Заречная, в микрорайонах Заря и Железнодорожный.
Торжественное открытие новой детской зоны отдыха пройдет 31 октября в 16:30 по адресу: микрорайон Павлино, д. 4.
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