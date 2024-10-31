Новую детскую площадку откроют в микрорайоне Павлино в Балашихе

Теперь жителей микрорайона Павлино ждет новое яркое игровое оборудование, современное безопасное покрытие и отдельная песочная зона для игр. Также на площадке уже сделали яркое освещение и в скором времени установят камеры видеонаблюдения для комфорта и безопасности.

Площадка создана с учетом потребностей детей от двух до 14 лет. Работы прошли в рамках программы по модернизации губернаторских детских игровых площадок.

В этом году в Балашихе уже открыли обновленные площадки на Заречная, в микрорайонах Заря и Железнодорожный.

Торжественное открытие новой детской зоны отдыха пройдет 31 октября в 16:30 по адресу: микрорайон Павлино, д. 4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».