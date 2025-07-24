Новую детскую площадку откроют в Черноголовке

Новую игровую площадку установят в Черноголовке между домами № 22 по улице Центральной и № 19 на Школьном бульваре. Работы запланировали провести в следующем году.

Комплексное благоустройство в данном дворе продолжится. Об этом рассказал на еженедельном оперативном совещании глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов. Там в ближайшее время будут завершены работы по укладке асфальта: создадут новые парковочные зоны, тротуары и автомобильные проезды.

Подрядчик доложил, что планирует завершить ремонт в срок: у дома № 19 на Школьном бульваре и домов № 21, 22 на Центральной улице закончат к 21 июля, а у домов № 4в, 6 и 8 на той же Центральной — к 26 июля.

Модернизация территории проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».