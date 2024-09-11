Новую детскую площадку откроют по просьбам жителей в Захаркове

Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян и специалисты управления контрольной деятельности администрации встретились с жителями деревни Захарково. Они обсудили планы благоустройства, в том числе установку новой детской площадки.

Жители озвучили на встрече ряд проблем. Они попросили отремонтировать дорогу после прокладки газопровода и применить меры к собственнику, который перегородил муниципальный проезд. Специалисты передали обращения в ответственные подразделения.

Участники встречи узнали, что проект старосты деревни Захарково Олеси Николаевны победил на региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Всего в городском округе реализовано уже 23 предложения от жителей.

«Мы сообщили жителям очень приятную новость о том, что в этом году в их деревне появится новенькая, оборудованная по всем нормам детская игровая площадка, которую жители так ждали», — отметила Ирина Бадалян.

В Чехове запланировано благоустройство еще в нескольких территориях. Детские игровые площадки появятся в селе Ивановское, в деревнях Алексеевка и Беляево. В последней дополнительно установят зону для занятий спортом, а в деревне Лешино благоустроят место отдыха у пруда.

Отметим, жители могут обратиться за консультацией в территориальные отделы. В селе Троицкое специалисты принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30. Сельчане могут также позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в Новом Быту на Новой улице в доме № 8А. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.

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