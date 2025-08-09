Новую детскую площадку откроют на улице Мира во Фрязине

На месте старой площадки у дома № 6 по улице Мира во Фрязине скоро откроют современный игровой комплекс. Ход работ проверил заместитель главы округа.

Теперь здесь есть интересные игровые элементы, безопасное противоударное покрытие, ограждение, освещение и видеонаблюдение. Строительство площадки началось в июне, но по вине подрядчика сроки постоянно сдвигались.

Накануне объект посетил заместитель главы городского округа Фрязино по благоустройству Артем Вольчак.

«Сейчас площадка уже закончена, но есть ряд нареканий, которые подрядчик исправляет в ходе претензионной работы. Но уже детки у нас

занимаются, играют на этой площадке. Более того, мы получаем положительные отзывы», — добавил Артем Вольчак.