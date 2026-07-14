Новую детскую площадку обустроят в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

Современное и безопасное игровое пространство скоро появится у домов № 4а и 4б в поселке Селятино. Заместитель начальника территориального управления Александр Болошов побывал на объекте и проверил, как идут работы.

Специалисты приступили к укладке верхнего прорезиненного слоя — он будет цветным и разделит площадку на функциональные зоны. На территории обустроят спортивную зону, установят детскую горку, качели, пружинные качалки для самых маленьких, а также удобные лавочки и урны. Все элементы будут соответствовать современным стандартам безопасности.

Александр Болошов обсудил с представителем подрядной организации соблюдение сроков работ, качество используемых материалов, а также надежность крепления конструкций.

После завершения основных работ начнется благоустройство прилегающей дворовой территории. К новому объекту проложат удобные тропинки.

Детскую площадку обустраивают по национальной программе «Формирование комфортной городской среды».