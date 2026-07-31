Новую детскую площадку обустроили в селе Троицком в Чехове

В селе Троицкое торжественно открыли современное игровое пространство. Площадку оборудовали при поддержке губернатора Андрея Воробьева по программе «Наше Подмосковье».

Специалисты убрали старое оборудование, подготовили основание и проложили дорожки. Территорию озеленили, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Для безопасности юных жителей положили мягкое покрытие площадки и установили ограждение. Игровое пространство оборудовали разнообразными качалками на пружинах, песочницей, каруселью, а также спортивно-игровым комплексом, который состоит из сеток для лазания, горок, качелей, спортивных снарядов. Для удобства рабочие поставили лавочки и урны.

«Для детей была организована большая анимационная программа с конкурсами и сладкими угощениями — огромными облаками сахарной ваты и мороженым. Эти моменты беззаботного счастья — лучшая награда за нашу работу», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Открытие новой площадки стало очередным этапом масштабного обновления села: ранее тут уже устанавливали игровое пространство по программе «Наше Подмосковье». В 2024 году здесь провели обновление парка «Дубки», в 2022 и 2023 — модернизировали и обустроили две детские площадки.