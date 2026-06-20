Новую детскую площадку оборудуют на улице Российской в Серпухове

В 2026 году пространство для юных жителей округа площадью 200 квадратных метров появится у дома № 14. Оперативная группа 19 июня провела осмотр игровых зон и дворов в микрорайоне Весенний.

Проверяющие отметили необходимость обновить окраску элементов — соответствующее поручение уже дано специалистам по благоустройству. Поломок, которые могли бы угрожать безопасности детей, не выявлено: все соответствует нормативам.

В рамках программы «Замена и модернизация детских игровых площадок» установят игровые комплексы, горки и качели с безопасным покрытием, а также лавочки и малые архитектурные формы.

На остальных дворовых территориях продолжаются работы по окосу газонов. Выявлены единичные замечания к обслуживанию зеленых насаждений со стороны управляющих компаний — недоработанные участки взяты на контроль. Также проверили состояние парковок, асфальтового покрытия и контейнерных площадок.

Все замечания уже в работе. Специалисты продолжают еженедельный мониторинг территорий округа. Глава муниципалитета Алексей Шимко держит ситуацию на личном контроле.