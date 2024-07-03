Новую детскую площадку оборудовали на улице Гоголя в Химках

Современный игровой комплекс для детей установили во дворе домов № 12 и № 14 на улице Гоголя в Химках. Специалисты положили новое игровое покрытие, отремонтировали дорожки, поставили лавочки и урны, оборудовали систему видеонаблюдения.

Работы по благоустройству ведут почти 30 строителей, среди используемой тяжелой техники — погрузчики и самосвалы. Срок сдачи объекта — конец июля.

«На данной территории проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия и бордюров. Также обновим игровое оборудование, освещение и установим резиновое покрытие и ограждения», — поделился руководитель проекта по благоустройству Денис Кулаев.

Новые детские площадки появятся еще в шести дворах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне. Работы уже начались.

Напомним, что по программе комплексного благоустройства дворов коммунальщики обновят асфальтобетонное покрытие пешеходных зон и бордюры. Ремонт завершен в Новых Химках и на улице Строителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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