Новую детскую игровую площадку открыли в селе Сынково в Подольске

Объект площадью 150 квадратных метров расположен рядом с домом № 4 на улице Центральной. Комплекс выполнен в тематике «Дендрология».

Вместо устаревших качелей, горок и турников установили яркие и разноцветные игровые элементы. Также там поставили комфортабельные скамейки для родителей, а для безопасности детей предусмотрели ограждение и мягкое прорезиненное покрытие.

«Спасибо жителям! Как показала недавняя выездная администрация, многие активно участвуют в развитии родного населенного пункта, делятся инициативами и поддерживают важные проекты. Продолжаем благоустраивать наши дворы и общественные пространства — вместе мы делаем округ уютнее и комфортнее для жизни», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

До конца года в муниципалитете планируют открыть еще восемь подобных игровых комплексов.