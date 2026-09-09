Новую детскую игровую площадку открыли в Протвине

8 сентября в городском округе Серпухов на улице Ленина во дворе домов № 23 и № 25 состоялось открытие новой детской площадки. Современное пространство для игр и отдыха площадью 450 квадратных метров создано по программе губернатора Московской области взамен старого комплекса, установленного в 2014 году.

Тематика площадки — «Обсерватория». В городском округе Серпухов стремятся прививать детям интерес к науке с самого детства, и этот игровой комплекс станет местом, где ребята смогут не только активно проводить время, но и фантазировать, чувствовать себя юными исследователями, открывать для себя что-то новое.

На территории установлены многофункциональный игровой комплекс с горкой, спортивный снаряд, качели, качалка-балансир, песочный городок, информационный стенд, парковые диваны и урны. Для комфорта и безопасности оборудованы наружное освещение и видеонаблюдение с интеграцией в систему «Безопасный регион».

«Продолжим создавать современные и уютные пространства для досуга и прогулок детей по всему округу — чтобы детство наших ребят было ярким, интересным и счастливым», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Открытие новой площадки стало продолжением системной работы администрации Серпухова по благоустройству дворовых территорий и созданию современных условий для отдыха и развития детей. Всего в ближайших планах муниципалитета — дальнейшее обновление игровых зон в разных микрорайонах города.