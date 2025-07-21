Новую детскую и волейбольную площадки обустроят в деревне Тюфанка в Чехове

Для комфорта жителей округа на постоянной основе проходит мониторинг общественных территорий. На этот раз его провели в деревне Тюфанка под Чеховом.

Заместитель главы муниципального округа Чехов Ольга Щукина осмотрела предложенные инициативными жителями локации, чтобы включить их в муниципальную программу по благоустройству.

«Вместе с жителями обсудили важные вопросы и пути решения, среди которых — место для установки детской игровой площадки. Также договорились привезти песок для волейбольной площадки, что, безусловно, порадует любителей активного отдыха», — отметила заместитель по развитию отраслей социальной сферы Ольга Щукина.

Также жителям напомнили, что предложения и замечания принимают и территориальные отделы: Чеховский, Стремиловский, Баранцевский, Столбовая-Любучаны. Обратиться можно как по телефону, так и лично обратиться к сотрудникам.