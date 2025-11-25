Новую часовню освятили в Киовском парке в Лобне

Церемония освящения часовни началась с возложения цветов к братской могиле защитников Лобненского рубежа, которая находится в Киовском парке, недалеко от новой купели. Вместе с горожанами, священнослужителями и главой округа Анной Кротовой память погибших воинов почтил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Владыка приехал в Лобню, чтобы познакомиться с совместным проектом администрации и благочиния, благодаря которому в городе теперь есть специально оборудованное место для крещенских купаний.

«Я думаю, что все жители оценят возможность зайти в храм, в часовню, окунуться. Или просто даже увидеть такую красивую архитектуру. Действительно, мысли направляет к лучшему, к доброму, укрепляет душевные и телесные силы человека. Так что всем, надеюсь, будет это во благо, на радость на многая лета», — отметил епископ Кирилл.