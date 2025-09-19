Новую бронзовую скульптуру установили возле Музея хлеба в Серпухове

Ко Дню города возле Музея хлеба появилась еще одна бронзовая фигура — павчонок‑пекарь. Проект по созданию скульптур, олицетворяющих разные профессии, действует в Серпухове с 2018 года и продолжает привлекать внимание как жителей, так и гостей города.

В коллекцию уже вошли 15 уникальных павчат — каждая фигура стала частью городского облика и интересна своей историей и художественным решением.

Участие в квесте «Семья павлинов» для многих горожан превратилось в добрую традицию: по городской легенде, обнаружив всех павчат, можно загадать желание, которое, по словам организаторов и местных жителей, обязательно сбудется. Маршрут квеста пролегает через главные достопримечательности старого Серпухова, что делает прогулку одновременно увлекательной и познавательной.

Появление нового павчонка‑пекаря и его «семьи» стало логичным продолжением инициативы — эти скульптуры сохраняют память о ремеслах и традициях, дарят прохожим тёплые эмоции и создают атмосферу единства и гордости за город.