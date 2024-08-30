Новую блочно-модульную котельную в Озерах запустят к концу года

Строительство блочно-модульной котельной на улице Ленина в Озерах продолжается. Теплоисточник запустят к концу года.

На объект выехали глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев. Они проверили ход строительства современного теплоисточника.

Новая котельная на улице Ленина в Озерах обеспечит теплом и горячей водой более двух тысяч жителей.

«Автоматизация и энергоэффективность являются ключевыми достоинствами новых котельных. Стабильная подача горячей воды и тепла современным оборудованием в новых теплоисточниках обеспечивает потребителям уверенность в высоком и постоянном качестве жилищно-коммунальных услуг», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, система в новой котельной работает автоматически и не требует постоянного контроля персонала.

Современный теплоисточник строят в рамках государственной программы «Развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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