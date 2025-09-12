Новую блочно-модульную котельную установили в Богородском округе

Новая блочно-модульная котельная будет работать на улице Длинной в микрорайоне Вишняковские дачи. Это решение позволит раз и навсегда решить проблему с перебоями отопления и горячего водоснабжения, которые годами беспокоили местных жителей.

Многолетние перебои с теплом и горячей водой были вызваны нестабильной работой старой котельной, принадлежащей РЖД. Морально и физически устаревшее оборудование, а также накопившиеся долги привели к постоянным аварийным ситуациям и жалобам жителей. Для кардинального решения этого вопроса правительство Подмосковья поддержало инициативу по строительству нового, современного теплогенерирующего объекта.

11 сентября блочно-модульная котельная была доставлена и установлена на заранее подготовленный фундамент на площадку во дворе домов по улице Длинной. Это компактное здание, которое не займет много места в дворовой территории.

Как сообщают подрядчики, все необходимые коммуникации расположены рядом, что позволит выполнить подключение в сжатые сроки и запустить котельную уже в этом году. На данный момент отставаний от утвержденного графика нет.

За прошедшую неделю выполнили комплекс работ по подготовке конструкции к перевозке, а также доставили и установили котельную на фундамент. На текущий момент завершается монтаж технологического оборудование и кровли. В ближайшее время планируется установка дымовой трубы. Текущая готовность объекта на площадке оценивается в 70%.

Запуск котельной запланирован на текущий год.