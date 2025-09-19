Новую блочно-модульную котельную на 6 мегаватт установят в Ногинске

В Ногинске активно продолжаются работы по установке блочно-модульной котельной мощностью шесть мегаватт. Данный проект направлен на обновление систем теплоснабжения в Богородском округе и улучшение условий жизни жителей многоквартирных домов.

На объекте побывал глава округа Игорь Сухин, который вместе с профильными специалистами и членами Общественной палаты ознакомился с ходом работ. Заместитель главы Дмитрий Устинов отметил, что подрядная организация имеет богатый опыт, построив более 200 котельных в Московской области и других регионах страны.

Сейчас на площадке завершен фундамент под дымовую трубу высотой 42 метра, что позволит эффективно отводить дымовые газы от жилых зданий. Ведутся работы по прокладке внутриплощадочной сети и подготовке фундамента для самой котельной. Ожидается, что доставка блочно-модульной котельной, состоящей из восьми блоков, состоится в начале октября. Коммуникации и канализационные сети уже подведены, а водовод находится на стадии завершения.

Замена старого центрального теплового пункта, построенного 40 лет назад, обусловлена необходимостью разгрузить предприятие «Прибор» от теплоснабжения населения. Пусконаладочные работы и подключение к газоснабжению запланированы на следующий месяц. В этом году в округе также введут в эксплуатацию котельные в Электроуглях и Ногинске.