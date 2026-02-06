Новую благоустроенную зону создадут на месте аварийного ДК в Павловском Посаде

В Павловском Посаде полным ходом идут работы по созданию новой общественной зоны на месте легендарного ДК. Подрядчик строго соблюдает график и технологии, делая особый акцент на качество «невидимых» этапов, от которых зависит долговечность всего пространства.

В настоящее время на объекте ведутся сразу несколько видов работ. Для создания тротуаров и пешеходных дорожек специалисты готовят площадки и тщательно уплотняют каждое основание. Это позволяет избежать будущих просадок и значительно продлить срок службы финального покрытия.

Параллельно идет обустройство инфраструктуры. Под будущий хозблок и туалетный модуль уже выполнена отсыпка щебнем. В ближайшее время рабочие смонтируют опалубку и зальют подбетонное основание. Ведется и подготовка парковочной зоны: половина ее площади уже отсыпана песком и щебнем с обязательным послойным уплотнением, а для второй части начали готовить площадку.

Важной частью работ является обеспечение безопасности на территории. В рамках этого проводится валка аварийных деревьев, что позволит обезопасить будущих посетителей новой зоны отдыха.

К настоящему моменту уже выполнены ключевые подготовительные этапы. На площадку уложены сети водоснабжения и водоотведения для обслуживания новых павильонов. Также готово бетонное основание для памятника, который станет одним из акцентов благоустроенного пространства.

«Работы продолжаются, подрядчик держит темп, объект движется по утвержденному графику», — подчеркнул Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.