Новую автостанцию построят в Ногинске к концу 2027 года

В Ногинске продолжается подготовка площадки для строительства новой автостанции. Специалисты «Мострансавто» приступили к поэлементному демонтажу старого здания, отказавшись от его сноса тяжелой техникой.

Такой подход занимает больше времени, но позволяет минимизировать неудобства для жителей и снизить воздействие на прилегающие улицы, остановки и городскую инфраструктуру.

На месте прежнего автовокзала построят современную автостанцию с просторным залом ожидания, билетными кассами, санитарными комнатами, а также отдельными помещениями для маломобильных пассажиров и родителей с детьми. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года.

«Ногинску нужна новая автостанция, которая будет отвечать современным требованиям к комфорту, безопасности и функциональности. Мы понимаем, что строительные работы и изменение привычных точек посадки создают временные неудобства. Но наша главная цель — построить для жителей города современный, удобный и доступный транспортный объект», — подчеркнул генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.