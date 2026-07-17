Новую автостанцию построят в Ногинске к концу 2027 года
В Ногинске продолжается подготовка площадки для строительства новой автостанции. Специалисты «Мострансавто» приступили к поэлементному демонтажу старого здания, отказавшись от его сноса тяжелой техникой.
Такой подход занимает больше времени, но позволяет минимизировать неудобства для жителей и снизить воздействие на прилегающие улицы, остановки и городскую инфраструктуру.
На месте прежнего автовокзала построят современную автостанцию с просторным залом ожидания, билетными кассами, санитарными комнатами, а также отдельными помещениями для маломобильных пассажиров и родителей с детьми. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2027 года.
«Ногинску нужна новая автостанция, которая будет отвечать современным требованиям к комфорту, безопасности и функциональности. Мы понимаем, что строительные работы и изменение привычных точек посадки создают временные неудобства. Но наша главная цель — построить для жителей города современный, удобный и доступный транспортный объект», — подчеркнул генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.
Транспортное обслуживание сохраняется в полном объеме. Через этот транспортный узел проходят 29 автобусных маршрутов, которыми ежемесячно пользуются около 500 тысяч человек. На время реконструкции посадку пассажиров перенесли на Комсомольскую улицу, где установили временный павильон для ожидания автобусов и разместили схемы движения, помогающие ориентироваться в измененной организации маршрутов.
«Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.