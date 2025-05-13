Новую автомобильную дорогу построят в Щелкове

В коттеджном поселке «Литвиново Парк» развернулись работы по строительству новой автодороги. Этот проект призван решить давнюю проблему транспортной доступности поселка и обеспечить комфортное проживание его жителей в любое время года.

До начала строительства единственным путем подъезда к частным домам служила грунтовая дорога, которая в зимний период или в условиях непогоды превращалась в труднопроходимое препятствие. Теперь, благодаря реализации инфраструктурного проекта, жители «Литвиново Парка» смогут забыть о проблемах с транспортом.

В настоящее время строители приступили к первому этапу реализации проекта — подготовке основания для дорожного полотна. Этот этап включает в себя обработку грунта с использованием специализированной техники. Особое внимание уделяется уплотнению песчаных слоев, которые формируют подложку для будущей дороги. После завершения работ по уплотнению песчаного основания, следующим шагом станет создание слоя из гравия. Этот гравийный слой будет уложен поверх уплотненного песка и обеспечит дополнительную устойчивость всей дорожной конструкции.

После завершения всех подготовительных работ строители приступят к непосредственному нанесению асфальтового покрытия. По словам строителей, использование многослойной технологии позволяет значительно повысить долговечность и надежность трассы.