Новое оборудование установят в котельной на улице Горького в Пушкино

В Пушкинском городском округе продолжается модернизация системы теплоснабжения силами ООО «Газпром теплоэнерго МО». Глава Максим Красноцветов проверил работу подрядчика на котельной, расположенной на улице Горького. Там установят новую автоматику и горелочные устройства.

Модернизация системы отопления в городском округе Пушкинский проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Максим Красноцветов выехал на котельную в доме № 24 на улице Горького. Ее мощность — 22 мегаватт. В прошлом году специалисты зафиксировали недопоставку отопления.



«В этом году проводим работы по реконструкции. Планируется замена двух котлов, один котлоагрегат уже установлен. Проводятся работы по монтажу второго. В середине августа начнется установка горелочных устройств и автоматики. Силы и средства распределены, работы контролируем», — рассказал глава Пушкинского Максим Красноцветов.

Власти городского округа совместно с ресурсоснабжающими организациями пристально следят за подготовкой к началу отопительного сезона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава Пушкинского округа Красноцветов проверил готовность котельной