Новую автобусную остановку обустроят для жителей Нового Бисерова и Щемилова

В ближайшее время жители микрорайона Новое Бисерово и поселка Щемилово Богородского округа получат удобную автобусную остановку. Депутат округа Олег Волянский отреагировал на просьбы об обустройстве остановочного кармана на конечной остановке у дома № 2 на улице Орлова.

Сегодня посадка пассажиров происходит в неорганизованном порядке, что создает неудобства, особенно в плохую погоду. На профильной комиссии этот вопрос был обсужден и получил поддержку со стороны коллег депутата и специалистов управления транспорта.

Недавно Олег Волянский вместе с представителями управления провел осмотр места и выполнил необходимые замеры. Определена зона для остановочного кармана в границах землеотвода. В ближайшие дни начнется работа по обустройству площадки: будет выполнено асфальтирование, установлены бортовые камни и дорожный знак «Автобусная остановка». Завершение этих работ запланировано на ближайшие две недели.

На втором этапе планируется закупка павильонов для ожидания автобусов и их установка. Все мероприятия должны быть завершены до 20 октября, что значительно улучшит условия для пассажиров.