Новую автобусную остановку оборудовали во Фрязине

Во Фрязине на Полевой улице появилась новая автобусная остановка, установленная по просьбам местных жителей. Теперь ожидание общественного транспорта для пассажиров, пользующихся 13 и 14 маршрутами, станет комфортнее.

Установка нового павильона по адресу: Полевая, 27в стала ответом на обращения граждан в администрацию округа с жалобами на неудовлетворительное состояние старой остановки. Прежний павильон, расположенный на конечной остановке маршрутов, не обеспечивал защиты от непогоды, что создавало неудобства для ожидающих автобус.

Вместо устаревшего сооружения специалисты установили новый павильон. Остановка оборудована скамейкой, урной для мусора, актуальным расписанием движения автобусов и информационным щитом. Кроме того, для удобства пассажиров была заасфальтирована площадка вокруг павильона. Местные жители, регулярно пользующиеся этими автобусными маршрутами, уже отметили положительные изменения.