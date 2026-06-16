Новую амбулаторию откроют для пациентов в Одинцове осенью

Строительство амбулатории в ЖК «Жаворонки Клаб» вышло на завершающий этап. Медицинское учреждение на 71 посещение в смену планируют полностью подготовить к сентябрю 2026 года, а первых пациентов здесь рассчитывают принять до конца года.

На объекте продолжаются внутренние отделочные работы. После их завершения зданию предстоит пройти процедуру лицензирования, необходимую для начала приема жителей. Ход работ оценили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Новая амбулатория будет обслуживать как взрослых, так и детей. В здании разместят кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога и других специалистов. Также здесь предусмотрены кабинет неотложной помощи и прививочный блок. Параллельно ведется работа по формированию коллектива будущего медучреждения. Кроме того, для объекта уже закупили большую часть необходимого оборудования.

«Первых пациентов амбулатория должна принять уже в конце текущего года. Здесь разместятся как взрослое, так и детское отделения. Предусмотрены кабинет неотложной помощи и прививочный блок, приемные кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога и других специалистов. Подготовка кадрового резерва уже ведется, практически все необходимое медицинское оборудование закуплено», — сообщил Андрей Иванов.

Отдельное внимание уделят удобству посетителей. Проект предусматривает раздельные входы для детского и взрослого отделений. Для маленьких пациентов оборудуют специальный игровой уголок, где они смогут провести время в ожидании приема врача.

Во время осмотра объекта глава округа поручил дополнительно установить навес для колясок. Это позволит посетителям оставлять их на улице в комфортных условиях во время посещения амбулатории.