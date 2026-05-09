Новую аллею высадили в Рузе

Рузский округ первым в Подмосковье стал участником глобальной акции «Аллея Российского театрального сообщества». В пешеходной зоне у памятника киногерою сериала «Ликвидация» высадили более 30 саженцев черемухи виргинской сорта «Шуберт».

Глава Рузского округа Александр Горбылев отметил, что это место уже имеет душу, потому что здесь находится памятник легендарному Мишке Карасю, которого знает и любит вся страна.

Год своего 150-летия Союз театральных деятелей России решил отметить не только новыми постановками, но и высадкой памятных аллей. Акции проходят по всей стране — от Запорожской области и Крыма до Северного Кавказа. Руза стала первым городом в Подмосковье, где появилась такая аллея.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков сказал, что дерево — это символ культуры и символ жизни человека. По его словам, все будет зависеть от того, как будут ухаживать за деревьями и как их будут любить.

Именное дерево на аллее высадил актер, певец, композитор и депутат Госдумы Денис Майданов. Также своим творчеством участников акции поддержали вокалисты Центра культуры и искусства поселка Тучково.