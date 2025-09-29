Новую афишу мероприятий подготовили парки для жителей и гостей Балашихи

Спортивная и культурная программы в парках Балашихи стартуют в конце сентября и продлятся до начала октября, предлагая жителям возможность активно провести время на свежем воздухе. В парке «Пехорка лес» спортивная программа начнется уже в понедельник, 29 сентября, с дыхательной гимнастики.

Во вторник, среду и четверг здесь будут проходить занятия по общей физической подготовке в 16:00 на площадке у стадиона. В пятницу, 3 октября, в 10:00 предусмотрено еще одно занятие по дыхательной гимнастике.

В Ольгинском лесопарке тренировки запланированы на 30 сентября, 2 и 4 октября. Во вторник, 30 сентября, с 18:00 начнется беговая тренировка, общефизическая подготовка и скандинавская ходьба. В четверг, 2 октября, также в 18:00 пройдут беговая тренировка и общефизическая подготовка. В субботу, 4 октября, всех приглашают на утреннюю пробежку в 9:45.

Культурная программа 30 сентября пройдет в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 состоятся семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие. Спортивная программа в этом парке стартует также 30 сентября с активной разминки и осенней общей физической подготовки в 12:00. В этот же день и 2 октября в 20:00 запланированы забеги «В закат», а 4 октября в 9:00 — утренний дружеский старт «5 верст». В парке на Солнечной культурная программа начнется 30 сентября в 15:00 и предложит семейный квест, интеллектуальную программу, интерактивный спектакль и творческое занятие. Спортивные активности в этот день стартуют в 10:40 с разминки и осенней общей физической подготовки.

В парке Пехорка 2 октября всех желающих ждут на интерактивную и интеллектуальную программы, творческое занятие и ретро-площадку, начало в 14:00. Спортивные мероприятия в этом парке запланированы на 1 и 2 октября: 1 октября в 14:00 пройдет скандинавская ходьба, а 2 октября в 14:00 — повторное занятие по скандинавской ходьбе и в 15:30 — веселые старты.

В Пестовском парке и Ольгинском лесопарке культурная программа состоится 2 октября. В Пестовском парке с 15:00 будут проходить интерактивная и интеллектуальная программы, творческое занятие и ретро-площадка, а в Ольгинском лесопарке с 12:00 — активные игры и интеллектуальная программа. В Пестовском парке 30 сентября и 2 октября в 12:00 организуют занятия по скандинавской ходьбе, а 4 октября в 9:00 приглашают на дружеский старт «5 верст».