Новоселковский пруд очистили от мусора в Коломне

В деревне Новоселки городского округа Коломна прошел заключительный в этом сезоне экологический субботник в рамках всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел»). Участники привели в порядок берег местного пруда, собрав более 2 кубометров бытового мусора и 10 кубометров растительных остатков.

В экологической акции приняли участие заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич, участник специальной военной операции Максим Козлов, сотрудники управления экологии, «Спецавтохозяйства» и местные жители. Собранный мусор и растительные остатки вывезли с территории.

После уборки в пруд выпустили мальков карася. Водоем в этом году уже был очищен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер», а зарыбление стало следующим шагом в восстановлении его экосистемы.

Дмитрий Ходасевич отметил, что благоустройство водоема важно не только для его внешнего вида. По его словам, выпуск мальков поможет сохранить экосистему пруда и станет вкладом в его будущее.

Акция «Вода России» проходит по инициативе Минприроды России в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Ее цель — очистка и комплексное оздоровление водных объектов.