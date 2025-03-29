Новорожденных в роддоме Балашихи вакцинировали от туберкулеза

Неделю профилактики инфекционных заболеваний, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза, отмечают в России в период с 24 по 30 марта. В рамках мероприятия в Балашихинском родильном доме проводят вакцинацию малышей от этого инфекционного заболевания.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать новорожденных против туберкулеза во всех странах, где эта болезнь распространена. В России первичную вакцинацию проводят на третий-пятый день жизни ребенка в родильном доме с использованием вакцины БЦЖ-М. Повторно процедуру осуществляют в семь и в 14 лет при отрицательной пробе Манту.
Перед постановкой прививки врач-неонатолог беседует с матерью ребенка, подробно рассказывая о важности вакцины и отвечая на все вопросы. Процедуру новорожденным детям проводят только с согласия матери. Если у малыша имеются противопоказания, прививку не ставят. В случае временных ограничений вакцинацию проведут позднее, по индивидуально определенными сроками.
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