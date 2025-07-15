Новорожденную с редкой аномалией кишечника спасли в МОЦОМД

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденную девочку с крупной кистой купола слепой кишки. Эта аномалия встречается у маленьких детей крайне редко.

Объемное образование в брюшной полости, которое возникло на фоне нарушения эмбрионального развития кишечника, заметили у девочки сразу после рождения. Кроме того, у нее развилась дыхательная недостаточность.

Вмешательство было необходимо для предотвращения кишечной непроходимости и перитонита.

«Мы столкнулись с действительно редким случаем, требующим высокой квалификации и слаженной работы всей команды. Операция, включавшая диагностическую лапароскопию, лапаротомию, резекцию участка слепой кишки с аппендиксом и наложение энтеро-колоаноанастамоза, прошла успешно. Киста была полностью удалена, целостность кишечника девочки восстановлена», — пояснила исполняющая обязанности заведующего отделением, детский хирург Татьяна Шишкина.

Ребенок в течение 18 дней находился под постоянным наблюдением. Когда состояние новорожденной стабилизировалось, ее выписали.