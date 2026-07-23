Новорожденную девочку весом 990 граммов выходили в перинатальном центре в Видном

Врачи перинатального центра в Видном выходили девочку, которая появилась на свет значительно раньше положенного срока с экстремально низкой массой тела. Более двух месяцев медики боролись за ее здоровье.

Ребенок родился 11 мая на 29-й неделе беременности. Рост девочки составлял всего 35 сантиметров, а вес — 990 граммов. Первые недели жизни она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где специалисты обеспечивали ей постоянное наблюдение и необходимую медицинскую помощь.

После стабилизации состояния маленькую пациентку перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего лечения и восстановления.

«За 66 дней выхаживания девочка значительно окрепла, набрала вес — сейчас он превышает два килограмма. Это результат большой совместной работы врачей, медицинских сестер и, конечно, мамы, которая все это время была рядом с ребенком», — пояснила неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Ирина Рябых.

После выписки девочку дома встретили старшие брат и сестра. В дальнейшем она продолжит находиться под наблюдением специалистов отделения катамнеза. До достижения трехлетнего возраста за ее развитием будут следить педиатр, офтальмолог и невролог.

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что будущие родители могут получить подробную информацию о системе родовспоможения региона на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, ежедневно с 8:00 до 20:00 работает единый кол-центр программы по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются бесплатно.