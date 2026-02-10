Ребенка с врожденным пороком мочевого пузыря спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Рошаля бригада скорой помощи экстренно доставила трехдневного ребенка с тяжелым врожденным пороком. У новорожденного обнаружили экстрофию мочевого пузыря.

Это редкое состояние, при котором мочевой пузырь находится не внутри, а снаружи живота. Без срочной операции такая патология грозит тяжелыми осложнениями: серьезными проблемами с почками, хроническими инфекциями и даже сепсисом.

«Такая патология — это не просто дефект внешности, это состояние, угрожающее жизни. Совместно с врачами-ортопедами мы провели пациенту сложную пластическую операцию мочевого пузыря. Вначале ортопеды сблизили и зафиксировали разведенные лонные кости таза, тем самым создав анатомически правильный „каркас“ для последующей реконструкции», — рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников.

Специалисты создали из вывернутой наружу стенки мочевого пузыря закрытый орган, разместили его в области малого таза и восстанавили переднюю брюшную стенку.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас состояние ребенка стабильное, он восстанавливается в центре под круглосуточным наблюдением врачей.

Операция стала решающим шагом, который позволит ребенку в будущем жить полноценной жизнью.