Новорожденного с тяжелым пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного с тяжелым пороком сердца. У ребенка, который появился на свет всего два часа назад, выявили нарушение кровотока.

Патологию обнаружили еще во время внутриутробного развития плода.

«Была выполнена операция баллонной вальвулопластики аортального клапана, когда через сосуд в ноге проводят специальный катетер с баллончиком на конце в аортальный клапан и раздувают его. Таким образом сросшиеся створки раскрываются и кровоток восстанавливается», — пояснил главный внештатный специалист по детской кардиохирургии Московской области Андрей Свободов.

Новорожденный быстро восстанавливается, так как вмешательство было малоинвазивным. Сейчас за его состоянием пристально наблюдают специалисты. Скоро младенца выпишут.

Напомним, во всем мире 17 сентября проходит День безопасности пациентов. Главной темой этого года стало оказание помощи детям.