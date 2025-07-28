Новорожденного с редким пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного с транспозицией магистральных артерий — опасной врожденной аномалией, при которой основные сердечные сосуды расположены неправильно. Ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе.

Через десять минут после рождения у младенца возникла дыхательная недостаточность. Его оперативно доставили в медицинский центр в Красногорске. Патологию выявили еще до появления ребенка на свет, поэтому медицинская команда была готова к экстренному вмешательству.

«Порок сердца требовал поэтапного вмешательства. Сначала мы провели баллонную септостомию по методу Рашкинда: сделали небольшое отверстие в стенке между предсердиями, чтобы кровь могла смешиваться и направляться в нужные отделы сердца. Затем была проведена радикальная операция по анатомической коррекции, которая позволила переместить магистральные сосуды на правильные места», — рассказал главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

Своевременные и слаженные действия врачей спасли новорожденному жизнь.

Сейчас состояние младенца стабильное, он находится под наблюдением в кардиохирургическом отделении и вскоре сможет отправиться домой.