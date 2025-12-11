Новорожденного с редким пороком легкого спасли в перинатальном центре в Щелкове

Специалисты Щелковского перинатального центра спасли новорожденного ребенка с редким пороком легкого. Патологию выявили, когда 29-летняя пациентка была на 27-й неделе беременности.

В рамках ультразвукового исследования врачи обнаружили у плода кистозно-аденоматозную мальформацию легкого, при которой часть легкого не развивается нормально. На органе образуются кисты, что приводит к риску развития инфекций и дыхательной недостаточности.

Во время консилиума врачи выработали план действий по ведению беременности и родов, а также по обследованию и оперированию ребенка.

Беременность женщины удалось продлить до 40-й недели. Мальчик родился весом 4200 граммов и ростом 59 сантиметров.

«На 12-й день жизни малышу провели торакотомию с лобэктомией — удаление пораженной доли правого легкого. Вмешательство продолжалось один час 20 минут и завершилось успешно. Этот случай показывает эффективность междисциплинарного маршрута, выстроенного в Щелковском ПЦ: от перинатальной диагностики до хирургического вмешательства у новорожденного», — уточнил главный врач учреждения Андрей Пастарнак.

После вмешательства ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где за ним круглосуточно наблюдали специалисты. Позже его выписали. Сейчас младенец чувствует себя хорошо.

Дополнительную информацию о системе родовспоможения можно получить на портале «Стань мамой в Подмосковье». В регионе для будущих родителей также работает кол-центр по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03. Операторы отвечают ежедневно с 8:00 до 20:00.