Новорожденного с пороком развития кишечника спасли в больнице в Балашихе

Специалисты Московского областного перинатального центра в Балашихе провели сложнейшие операции, чтобы спасти жизнь недоношенной девочке с редким врожденным пороком кишечника. Ребенок, родившийся на 32-й неделе, преодолел тяжелое состояние благодаря мастерству врачей и современным технологиям.

В апреле в Московском областном перинатальном центре в Балашихе на свет появились двойняшки на 32-й неделе беременности. Каждая из девочек весила чуть более 1,5 килограмма и сразу после рождения была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Если старшая сестра быстро пошла на поправку и вскоре была переведена в отделение патологии новорожденных, то младшая столкнулась с серьезным испытанием: у нее диагностировали редкий врожденный порок кишечника, угрожающий жизни.

На третьи сутки жизни младшей девочке потребовалась срочная высокотехнологичная операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но через две недели состояние малышки потребовало повторной операции. Только после второго этапа лечения функции кишечника начали восстанавливаться, и ребенок смог усваивать питание, постепенно набирая вес.

В течение всего периода восстановления девочка находилась под неусыпным контролем команды специалистов: неонатологов, реаниматологов, хирургов и медицинских сестер. Их профессионализм, в сочетании с передовым оборудованием центра, позволил добиться успеха в борьбе за жизнь пациентки.

«Каждый такой случай — это вызов для всей нашей команды. Мы работали с ребенком в крайне нестабильном состоянии, но благодаря слаженной работе и современным технологиям мы смогли подарить малышке шанс на полноценную жизнь. Это победа не только врачей, но и самой девочки, которая проявила невероятную силу», — подчеркнул заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных МОПЦ Максим Кондратьев.

Сегодня мама с обеими двойняшками выписана домой и находится в хорошем состоянии. Семья продолжит наблюдаться у специалистов перинатального центра, чтобы обеспечить девочкам здоровое будущее.