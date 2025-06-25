Новорожденного с опухолью верхней челюсти спасли в МОЦОМД

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства удалили новорожденному образование на верхней челюсти, которое мешало ему принимать пищу. Патологию у плода выявили еще до рождения при помощи ультразвукового исследования.

Доброкачественное образование — эпулис альвеолярного отростка верхней челюсти — достигло шести сантиметров в длину.

«Это крайне редкая патология, как правило, связанная с генетической мутацией. Образуется внутриутробно и диагностируется на втором или третьем скрининге», — рассказала врач отделения хирургии новорожденных Татьяна Шишкина.

Сразу после рождения ребенку провели операцию, которая длилась час. Врачи применили микрохирургическую технику.

«Это помогло уменьшить травматизацию тканей и минимизировать косметический дефект. Успешное удаление новообразования позволило ребенку восстановить функцию сосания и глотания, что важно для его дальнейшего развития», — пояснила Шишкина.

Новорожденного уже выписали, он чувствует себя хорошо.