Новорожденного с критическим пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Девочка с тяжелым пороком сердца родилась в Московском областном перинатальном центре. Патология сильно затрудняла поступление крови в легкие и угрожала жизни ребенка. Врачи приняли решение направить пациента на экстренную операцию в ДКЦ имени Рошаля.

«Наши врачи оперативно провели все необходимые обследования. Критически выраженный стеноз клапана легочной артерии — это серьезный диагноз, требующий экстренного вмешательства», — говорит заведующий отделением ренгенэндоваскулярной диагностики и лечению Михаил Комиссаров.

Девочке ввели тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в области бедра и направили его к клапану легочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка, баллон на конце катетера надулся и расширил стенки. Нормальный поток крови восстановился.

Операция прошла успешно и сейчас ребенок уже дома. В Детском клиническом центре имени Рошаля это первая кариохиругическая операция, проведенная эндоваскулярный методом.

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