Новорожденного с критическим пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного ребенка с критическим пороком сердца. Младенец поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Врачи приняли решение провести пациенту срочную баллонную пластику аортального клапана.

«Это помогло улучшить его раскрытие и сократительную способность левого желудочка, фракция выброса выросла с 34% до 75%. В возрасте одного месяца ребенок был повторно госпитализирован для проведения операции с искусственным кровообращением», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии Александр Морозов.

Во время вмешательства младенцу заменили аортальный клапан на его собственный, но из легочной артерии, а также расширили выходной отдел левого желудочка сердца.

Когда состояние юного пациента стабилизировалось, его переместили в отделение педиатрии.