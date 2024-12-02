Новогоднюю выставку по мотивам сказки «Снежная королева» открыли в Химках

В картинной галерее имени Горшина городского округа Химки открыли выставку по мотивам известной сказки «Снежная Королева». Экспозиция включает 30 подлинных эскизов мультипликаторов, работавших над картиной, и уникальные декорации.

Выставку разделили на семь блоков, ведущих гостей по сюжету сказки. Так, первый зал, «Зеркало и его осколки», оклеили кусочками зеркал. Далее посетителей ждут сад волшебницы, замок принца, логово разбойников и царство самой Снежной королевы.

Гости могут не только насладиться зрелищными декорациями, но и посидеть на царском троне. Детей заинтересует «ледяной» пазл: организаторы предлагают собрать слова из кусочков стекла.

Действовать выставка будет до 31 января. Каждый желающий может посетить ее по адресу: улица Московская, дом № 15.

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