Новогоднюю ель установят на площади Центра «Вертикаль» в Пущине

На площади перед Центром культурного развития «Вертикаль» полным ходом идут работы по возведению главного символа предстоящих торжеств — новогодней ели. Здесь традиционно развернутся городские новогодние и рождественские гуляния.

Сейчас рабочие трудятся над созданием металлического «скелета» будущей ели.

«Каждая деталь тщательно выверяется, чтобы к концу этой недели ель смогла облачиться в свой наряд. Атмосфера праздника ощутится уже на въезде в город, приветствуя каждого прибывшего искрящимися узорами. Не останутся в стороне и другие знаковые локации: автостанция, преобразившись, подарит улыбки прибывающим, а сквер Молодых мам и бульвар Болотова также превратятся в настоящие сказочные уголки», — отметили сотрудники комбината «Благоустройства».

Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы успеть завершить всю праздничную инсталляцию и оформление к 1 декабря.