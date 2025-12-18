Новогоднюю акцию провели для пациентов сотрудники больницы в Раменском

В преддверии новогодних праздников медицинские работники Раменской больницы устроили акцию под названием «Тепло сердец». Целью мероприятия было поздравить пациентов и напомнить, что им оказывают круглосуточную поддержку.

Сотрудники больницы украсили у хирургического корпуса елку высотой с шестиэтажный дом. На ее ветвях разместили более 100 шаров в форме сердца — символов заботы, тепла и жизни, которые медики ежедневно дарят своим пациентам. На каждом шаре написали трогательное послание с теплыми пожеланиями.

«Пусть 2026-й будет счастливым годом. Пусть все будет хорошо у наших пациентов. Прежде всего, здоровья, потому что это самое важное, самое дорогое, самое бесценное. Добра, счастья, любви, ну, и, конечно же, хорошего доброго неба», — пожелал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

В завершение сотрудники больницы поздравили с наступающим новым годом самую взрослую пациентку. 99-летней Людмиле Петровне пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой после операции.

Акция прошла по инициативе профсоюза Раменской больницы, чтобы еще раз напомнить пациентам, что рядом есть люди, которым небезразлично их здоровье и настроение.