Выставка новогодних картин открылась в Химках

«Новогодняя выставка» начала действовать в музейном комплексе «Артишок» в Химках. Работы представили члены местного отделения Союза художников Московской области.

Гостей выставки приглашают ознакомиться с полотнами на новогоднюю тематику: зимними пейзажами и праздничными сюжетами.

Всего в «Артишоке» представлены 40 работ от 17 авторов. Сюжеты картин наполнены магией зимней поры, они демонстрируют бескрайние природные просторы, атмосферу заснеженных городов и деревень. Полотна относятся к различным жанрам: портрет, пейзаж, натюрморт.

Официальное открытие выставки пройдет 7 декабря в 14:00 в музейном комплексе «Артишок». Мероприятие посетят сами авторы картин. Ознакомиться с экспозицией можно будет со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выставка продлится до 30 января.

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