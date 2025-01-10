Новогодняя выставка детских рисунков открылась в Лобне

Экспозиция «Настроение Нового года» работает в центре досуга «Восточный». Свои работы представили участники студий изобразительного искусства «АртВзгляд» и «Акварель».

Юные художники воплотили свои новогодние фантазии на бумаге, вложив в свои произведения весь талант и мастерство. На рисунках — Дед Мороз, сказочные персонажи, елка, подарки и другие традиционные атрибуты праздника. Работы выполнены в различных техниках.

«Это отличная возможность для жителей Лобни и гостей города насладиться плодами детского творчества и продлить себе праздничное настроение», — рассказали организаторы экспозиции.

Вход на выставку свободный. Все желающие могут посетить ее по адресу: Окружная улица, 11, корпус 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.