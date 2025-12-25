Новогодняя страница с мини-играми появилась на «Госуслугах» в Подмосковье

Новогодняя страница появилась на региональном портале госуслуг в Подмосковье. На ней можно ознакомиться с главными достижениями региона, получить советы от «Добробота» и поиграть в мини-игры.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в этом году на региональном портале зарегистрировались 800 тысяч человек. Общее количество пользователей превысило 8,1 миллиона. Из-за большой востребованности ресурса на нем запустили специальную новогоднюю страницу.

«Там в интерактивном формате рассказываем о цифровых новинках Подмосковья. А еще на странице работает Добробот — наш умный помощник. Он поможет узнать интересные факты о празднике, расскажет, где купить елку и как весело провести время в Московской области. Все в одном месте — удобно и без лишних поисков», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Жителям доступны мини-игры «Эко-герой», «Ловец котов» и «Знаток услуги», которые помогут вспомнить цифровые новинки года, а в разделе «Мешок успехов» можно увидеть главные достижения региона.

Кроме того, цифровой помощник расскажет пользователям об истории появления праздника и предоставит карту елочных базаров. Через бот можно узнать о катках, тюбинговых горках, почте и резиденции Деда Мороза в Подмосковье.

Чтобы воспользоваться новой страницей, нужно авторизоваться на портале через «ЕСИА».