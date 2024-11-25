Новогодняя почта открылась ко Дню рождения Деда Мороза в Лосино-Петровском

День рождения Деда Мороза отметили в Доме культуры «Созвездие» в Лосино-Петровском. Для детей работала новогодняя почта, куда ребята смогли сообщить свои самые заветные желания.

Сотрудники Дома культуры провели увлекательную анимационную программу с веселыми играми и конкурсами. Дети и родители отправили письма по почте Деда Мороза и написали ему послания с поздравлениями.

Сам Дед Мороз также прибыл на торжество. Он угостил детей сладкими подарками, а в конце сделал со всеми памятную фотографию.

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