Новогодняя почта открылась ко Дню рождения Деда Мороза в Лосино-Петровском
День рождения Деда Мороза отметили в Доме культуры «Созвездие» в Лосино-Петровском. Для детей работала новогодняя почта, куда ребята смогли сообщить свои самые заветные желания.
Сотрудники Дома культуры провели увлекательную анимационную программу с веселыми играми и конкурсами. Дети и родители отправили письма по почте Деда Мороза и написали ему послания с поздравлениями.
Сам Дед Мороз также прибыл на торжество. Он угостил детей сладкими подарками, а в конце сделал со всеми памятную фотографию.
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