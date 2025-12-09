Новогодняя ярмарка брендов Подмосковья прошла в Химках

В Химках состоялась праздничная новогодняя ярмарка. Более 30 предпринимателей из разных уголков региона представили уникальные изделия, созданные с любовью и вниманием к деталям.

На выставке можно было увидеть новогодние украшения — от ретро‑венков в стиле СССР до современных елочных игрушек, уютные вязаные вещи, ароматные декоративные свечи, цветочные композиции, бижутерию и дизайнерские украшения, домашнюю выпечку и фермерские продукты, а также разнообразные изделия ручной работы.

«Я часто бывала на ярмарках и выставках со своими товарами. Видела игрушки в технике папье‑маше у других мастеров и думала, что это что‑то недосягаемое. Но решила попробовать — начала с маленьких фигурок, постепенно перешла к куклам. И убедилась: все возможно!» — рассказала предприниматель Светлана Бордуляк.

Для самых маленьких посетителей организаторы провели творческие мастер‑классы. Ребята своими руками создавали новогодние открытки, елочные украшения и сувениры, погружаясь в атмосферу праздника и творчества.

Ярмарка была организована центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Московской области и стала важной частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Событие открывает новые возможности для подмосковных предпринимателей, поддерживая развитие бизнеса и популяризацию региональных брендов.